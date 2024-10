Pourquoi ne trouverez-vous pas d’autoroutes en Bretagne ?

Cet été, si vous prévoyez de voyager en Bretagne, soyez prêts à un fait surprenant : vous ne trouverez pas d’autoroutes dans cette région bien connue pour ses paysages pittoresques et sa culture authentique. Pourquoi donc cette absence d’autoroutes en Bretagne ? La réponse risque de vous étonner !

Le réseau routier en Bretagne : une infrastructure dense et diversifiée

Le réseau routier breton se distingue par sa densité et sa diversité, offrant une large couverture à travers toute la région. Avec 50 km d’autoroutes, 1009 km de routes nationales, et un vaste réseau de 16.829 km de routes départementales, la Bretagne dispose d’une infrastructure solide pour faciliter les déplacements. Les voies communales représentent une part importante du réseau avec 55.294 km, renforçant ainsi la connectivité entre les zones rurales et urbaines.

La densité du réseau routier breton atteint 2,69 km linéaires/km², ce qui place la Bretagne en deuxième position au niveau national, juste derrière l’Île-de-France, et devant la Normandie. Ces chiffres témoignent de l’importance des infrastructures routières pour soutenir l’économie et la mobilité régionale.

Comme vous le constatez, les autoroutes sont rares en Bretagne

En Bretagne, le réseau autoroutier est limité, avec seulement 50 km d’autoroutes sur l’ensemble de la région. Cela s’explique en grande partie par la volonté historique de maintenir une accessibilité gratuite et fluide pour les automobilistes. Contrairement à d’autres régions de France, la Bretagne a fait le choix de développer principalement des routes nationales et départementales pour couvrir ses besoins en infrastructures de transport.

Ce choix a permis de privilégier un réseau dense de routes départementales et voies communales, qui constituent la majeure partie des routes bretonnes. Ainsi, la région est reconnue pour la fluidité de son réseau et l’absence de péages sur ses principales routes, une particularité qui séduit à la fois les habitants et les visiteurs.

Un territoire historiquement libre de péages

Avec l’arrivée imminente de la saison estivale, les vacances en Bretagne s’annoncent particulièrement attrayantes pour les automobilistes. Contrairement à d’autres régions françaises, la Bretagne se distingue par une caractéristique unique : elle ne possède aucune autoroute. Cela signifie qu’une fois que vous avez passé les villes de Rennes, Nantes ou Caen, vous n’aurez pas à payer de péage. Une aubaine pour les vacanciers qui cherchent à minimiser leurs dépenses.

Les légendes locales

La légende raconte que cette spécificité remonte à 1491, lorsque le roi de France Charles VIII aurait épousé Anne de Bretagne pour unifier la Bretagne à son royaume. En contrepartie, il aurait promis que les Bretons pourraient circuler librement sans payer d’impôt. Bien que cette histoire soit charmante, il n’existe aucune preuve historique pour la confirmer. Néanmoins, cette légende ajoute une touche de mystère et de romantisme à la particularité bretonne.

La vérité historique

En réalité, l’absence d’autoroutes en Bretagne trouve son origine dans le plan routier breton de 1968. Ce plan visait à moderniser la région tout en facilitant le transport de marchandises, sans alourdir les coûts. À cette époque, la Bretagne était en retard par rapport aux autres régions en termes d’infrastructures.

Un réseau de routes express

Pour contourner le problème des autoroutes payantes, la Bretagne a développé un réseau de « routes express ». Ces routes nationales à deux voies permettent de circuler à une vitesse allant jusqu’à 110 km/h. Puisqu’il s’agit de routes nationales et non d’autoroutes, aucun péage ne peut y être installé. De plus, pour qu’une route devienne une autoroute en France, un itinéraire parallèle et gratuit doit être disponible pour les automobilistes. Ce n’est pas le cas en Bretagne, ce qui la protège de l’installation de péages.

Le cas de l’A84 : une autoroute qui ne peut être payante

En Bretagne, on retrouve plusieurs voies rapides limitées à 110 km/h, ainsi qu’une autoroute, l’A84, dont la vitesse maximale est fixée à 130 km/h. Cette autoroute débute au nord de Rennes et s’étend jusqu’aux Portes du Coglais pour sa portion bretonne.

Dès l’entrée sur la partie bretonne de l’A84, il n’y a plus de routes à péage. Rassurez-vous, il est impossible de rendre ce tronçon payant. En effet, pour qu’une autoroute devienne payante, un itinéraire gratuit et parallèle doit être disponible. Ce n’est pas le cas ici, ce qui exclut toute possibilité de péage pour cette autoroute.

Les alternatives économiques

Pour ceux qui viennent de loin et cherchent à limiter les coûts de transport, certaines autoroutes en dehors de la Bretagne sont également moins chères. Voici quelques exemples :

A35 : Traverse l’Alsace du Sud au Nord et est totalement gratuite.

: Traverse l’Alsace du Sud au Nord et est totalement gratuite. A84 : Relie Rennes à Caen sans aucun péage.

: Relie à sans aucun péage. A68 : Entre Toulouse et Albi, l’une des autoroutes les moins chères de France.

Ces options offrent des alternatives économiques pour ceux qui souhaitent explorer la région sans se ruiner.

En conclusion, la Bretagne offre une expérience de conduite unique et économique, sans les tracas des péages autoroutiers. Que vous soyez attiré par la légende ou par la réalité historique, une chose est sûre : vos vacances en Bretagne seront synonymes de liberté sur les routes.